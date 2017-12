Bovespa fecha em leve queda, com ata e ajuste técnico O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou a quinta-feira em leve baixa de 0,23% em relação ao fechamento de ontem, a 38.156 pontos, com volume de negócios de R$ 2,15 bilhões. Além de a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) não ter autorizado apostas mais agressivas de corte de 1 ponto porcentual, em abril, na taxa básica de juros Selic, a bolsa paulista reforçou o nervosismo, diante da proximidade do vencimento de opções, na segunda-feira (dia 20), segundo analistas. Os investidores estariam aproveitando o jogo do vencimento para derrubar papéis que têm o maior peso no Ibovespa, como Petrobras e Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). No caso de Petrobras, alguns participantes de mercado estariam se valendo de notícias não confirmadas sobre uma possível queda dos preços da gasolina para derrubar os papéis.