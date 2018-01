Bovespa fecha em leve queda de 0,32% A tímida realização de lucros ensaiada ontem no final do pregão tentou ganhar fôlego em boa parte do dia na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com a queda do petróleo e das commodities metálicas. Também pesou o sinal negativo em Wall Street. Porém, faltando pouco para o encerramento dos negócios, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York reduziu as perdas, influenciada pelo recuo menos robusto no preço do petróleo, que pela manhã chegou a cair 2%. E a Bovespa acompanhou. Depois de perder 1,65%, reduziu o ritmo de queda e fechou com variação negativa de apenas 0,32%, aos 41.029 pontos. O volume financeiro foi de R$ 2,59 bilhões. Mas apesar do desempenho ruim nessa véspera de feriado municipal (Dia da Consciência Negra, na próxima segunda-feira) e do vencimento de opções sobre ações na terça-feira, analistas sustentam que a tendência principal do mercado acionário brasileiro continua sendo de alta. As ações ordinárias da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) lideraram as quedas do Ibovespa, após a empresa apresentar ao conselho da Corus uma proposta para comprar a companhia anglo-holandesa. Para completar, a Bolsa paulista acompanhou a realização de lucros em boa parte do dia em Nova York. Os investidores norte-americanos viram na queda maior do que a esperada do número de moradias em outubro um bom pretexto para embolsar os ganhos recentes. O número de novas construções residenciais caiu 14,6% para a taxa ajustada sazonalmente de 1,486 milhão, o menor nível em seis anos. As permissões para novas obras de residências cederam 6,3%. Os economistas esperavam queda de 5,6% no número de novas obras e alta de 0,1% nas permissões.