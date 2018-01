Bovespa fecha em novo nível recorde, após alta de 0,74% A Bolsa voltou a registrar recorde hoje. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou o dia com ganho de 0,74%, aos 43.297 pontos, renovando o nível recorde de 43.157 pontos registrado na última terça-feira, dia 5. O volume financeiro totalizou hoje R$ 2,28 bilhões. O pregão foi caracterizado pelo ritmo uniforme de alta, alinhada com as bolsas internacionais. A máxima atingida pelo Ibovespa foi de +1,06%, para 43.432 pontos. Na mínima, o Ibovespa recuou apenas 0,02%, para 42.968 pontos. Os negócios giraram em torno do vencimento de índice futuro, na quarta-feira, e do exercício de opções sobre ações na próxima segunda, dia 18. Esses dois eventos técnicos na Bovespa podem diluir tanto notícias boas como notícias negativas nesta semana. Mas os especialistas continuam bastante confiantes em relação à performance da Bolsa nesta reta final de 2006. Em Nova York, os negócios repercutiram notícias corporativas, como a nova oferta feita pela CSN à anglo-holandesa Corus, um dia depois de a indiana Tata Steel ter melhorado sua proposta pela siderúrgica. As ações da Corus subiram mais de 5% na Europa, ajudando a puxar para cima as ações das empresas do setor siderúrgico. A CSN elevou para 4,9 bilhões de libras esterlinas, ou 515 pence por ação, sua oferta pela Corus, 3% acima da segunda oferta, feita ontem, pela indiana Tata Steel de 4,7 bilhões de libras esterlinas, ou 500 pence por ação. Na Bovespa, as ações ordinárias da CSN fecharam em queda de 2,32%, com os investidores preocupados com o aumento do endividamento da siderúrgica brasileira.