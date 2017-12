Bovespa fecha em queda, afetada por juro nos EUA O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou a segunda-feira em queda de 0,26%, a 36.792 pontos. O volume financeiro baixo, de R$ 1,65 bilhão, sinalizou que os investidores continuam com o pé atrás e poucos dispostos a correr riscos por conta das dúvidas em relação à trajetória do juro nos EUA e ao comportamento dos estrangeiros na compra de ações brasileiras. A perspectiva de que os juros vão subir nos EUA e podem permanecer em alta por mais tempo do que se esperava tem afugentado o investidor estrangeiro. O saldo de capital externo em março estava negativo na Bovespa em R$ 960 milhões até o dia 8.