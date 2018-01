Bovespa fecha em queda de 0,97% puxada por NY Depois de operar em alta durante boa parte do dia, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) entrou no vermelho no período da tarde e realizou lucros. O mercado doméstico queimou gorduras acumuladas, refletindo a queda das bolsas em Nova York, a ata do Fed, o saldo negativo do investimento estrangeiro este mês e também acompanhou a realização dos outros mercados, como juros e dólar. O Ibovespa, no entanto, manteve-se acima dos 38 mil pontos. O Índice Bovespa fechou em baixa de 0,97%, com 38.165 pontos, na mínima do dia. A pontuação máxima ficou em 38.978 pontos (+1,14%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 0,56% em fevereiro e alta de 14,08% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,430 bilhões. A bolsa chegou a bater ontem o 12º recorde de pontuação deste ano. Em 2006, a alta acumulada passou dos 15%. Nesta terça-feira, tudo se encaminhava para o 13º recorde. O Ibovespa chegou a subir 1,14% indo a 38.978 pontos, ou seja, encostou nos 39 mil pontos. "Mas o investidor estrangeiro parece reticente com a bolsa este mês. E faltou dinheiro para o mercado quebrar mais um recorde", comentou um operador. Ele observou que até o dia 16 de fevereiro, o capital externo acumulava saldo negativo líquido de R$ 940 milhões neste mês, segundo informações da Bovespa. No dia 17, de acordo com fonte do mercado ouvida pela editora Aline Cury Zampieri, do serviço Empresas e Setores, o fluxo de investimento teria ficado equilibrado. Sem dinheiro estrangeiro novo e com gordura acumulada, a Bovespa aproveitou alguns dados negativos da ata da reunião de janeiro do Fed para realizar lucros. A ata começou a ser divulgada às 16 horas e mostrou que o banco central norte-americano ainda vê risco na inflação, sugerindo que o aperto na política monetária vai continuar. "A ata não trouxe nada de muito novo, mas foi um motivo para a realização", comentou um operador. Em Nova York, as bolsas caíram com a ata do Fed, mas de forma moderada. O fechamento ainda preliminar em Wall Street mostrava o Dow Jones em baixa de 0,42%, o Nasdaq em queda de 0,87% e o S&P 500 com redução de 0,33%. O risco Brasil apresentava alta de 1 ponto, com 230 pontos base. Entre os papéis que compõem o Índice Bovespa, as maiores altas foram Bradesco PN (+3,74%), Aracruz PNB (+3,63%) e VCP PN (+2,97%). As maiores baixas foram Tele Leste Celular PN (-6,47%), Eletrobrás ON (-5,39%) e Eletrobrás PNB (-5,05%).