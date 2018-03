Bovespa fecha em queda de 1,92%, afetada pelo petróleo A Bolsa de Valores de São Paulo voltou a piorar hoje, tendo o petróleo como principal vilão. O alívio de ontem, quando o Ibovespa, principal índice, subiu 1,38%, durou pouco: hoje o índice fechou em baixa de 1,92%, aos 42.006 pontos. Na mínima do dia, chegou a recuar 3,25%. O volume, por outro lado, foi robusto, de R$ 4,16 bilhões. Mas, desse total, R$ 755 milhões referem-se a uma oferta pública de aquisição de ações da CTEEP. Na máxima do dia, o Ibovespa não subiu mais que 0,40%. A pequena alta, obtida nos primeiros minutos de pregão, não se sustentou por causa da queda acentuada dos preços do petróleo, que superavam 3% no início da tarde. No fim do dia, a commodity reduziu as perdas para menos de 1%, deixando de pesar tanto sobre a Petrobras. Ainda assim, as ações preferenciais da empresa, papéis com o maior peso no Ibovespa, terminaram o dia em baixa de 2,30%. A queda do petróleo reflete a continuidade das vendas pelos fundos depois do frustrado rali na sessão anterior, além da expectativa de alta nos estoques semanais, com divulgação prevista para amanhã. Segundo operadores, a realização de lucros por parte dos estrangeiros continuou a ser um fator de pressão na Bolsa, mas ainda é vista como um ajuste passageiro. Nos seis pregões deste ano, a Bovespa já acumula perda de 5,55%.