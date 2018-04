Bovespa fecha em recorde, mas abaixo de 47 mil pontos A Bolsa de Valores de São Paulo registrou hoje seu terceiro nível recorde de pontos consecutivo. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, fechou em alta de 0,45%, aos 46.855 pontos. Na máxima do dia, o índice bateu seu recorde intraday (durante um pregão), pela primeira vez acima dos 47 mil pontos. A maior valorização hoje foi de 1,27%, para 47.239 pontos. O volume negociado totalizou R$ 3,12 bilhões. O impulso positivo de hoje foi dado pelo relatório de emprego norte-americano (payroll), divulgado na sexta-feira. O payroll mostrou que foram criados em março nos Estados Unidos mais postos de trabalho do que o esperado por economistas (180 mil, ante previsão de 142 mil). Outro fator para o desempenho do mercado acionário foi a valorização das commodities metálicas. O relatório de emprego favorável nos EUA aliviou a preocupação dos investidores com a atividade naquele país, ao mesmo tempo em que fez crescer a percepção de manutenção da taxa de juro norte-americana em 5,25% ao ano por um período mais prolongado. Esse cenário externo mais tranqüilo foi repercutido pelo risco Brasil, que atingiu nova mínima histórica durante o dia, de 154 pontos-base. A melhora da percepção de risco em relação ao Brasil significa custo mais baixo de captação de recursos para as empresas locais e probabilidade maior de o País receber o tão almejado grau de investimento. O ranking de maiores ganhos dentre as ações que compõem o Ibovespa foi liderado hoje por Brasil Telecom PN, com alta de 6,31%. O papel reagiu à notícia divulgada na coluna Radar, da revista Veja, de que o governo deu sinal verde para a fusão entre a empresa e a Telemar. Telemar ON subiu 6,26%. A notícia não foi confirmada por fontes oficiais. O fraco desempenho das bolsas de valores nos Estados Unidos, contudo, impediu que a Bovespa se mantivesse nos níveis máximos do dia. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, subiu 0,07%. O Nasdaq, da Bolsa eletrônica, cedeu 0,09%. Outro fator negativo para o Ibovespa foi a forte queda do petróleo, que prejudicou as ações da Petrobras, as maior peso no índice. O petróleo caiu 4,31% em Nova York e Petrobras PN fechou em baixa de 0,30%.