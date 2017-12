Bovespa fecha o dia com alta de 1,39% O Índice Bovespa fechou o dia em alta de 1,39%, a 38.427 pontos. O volume de negócios foi de R$ 4,8 bilhões. O Ibovespa oscilou entre a máxima de 38.447 pontos e a mínima de 37.816 pontos. O volume de negócios foi alto devido ao vencimento, hoje, do Índice futuro de abril. E o resultado positivo do Ibovespa refletiu a boa perspectiva da economia brasileira: as duas primeiras prévias de inflação de abril vieram muito boas. O IGP-M teve deflação de 0,43% e o IPC-Fipe ficou em 0,03%, abaixo do piso das estimativas. A prévia da sondagem conjuntural da indústria, divulgada mais cedo pela FGV, mostra recuperação das expectativas em relação ao início do ano tanto para a situação atual como para os próximos seis meses. O clima um pouco mais tranqüilo do lado externo também contribui para sustentar a Bolsa. As Bolsas nova-iorquinas fecharam em alta, favorecidas pelo noticiário corporativo, como a venda de 80 aeronaves da Boeing para a China.