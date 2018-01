Bovespa fecha outubro com R$ 1,4 bi de capital externo A Bolsa de Valores de São Paulo acumulou entrada líquida de R$ 1,425 bilhão em investimento estrangeiro no mês de outubro. Os recursos externos responderam pela compra de R$ 18,280 bilhões em ações e pela venda de R$ 16,854 bilhões. Com isso, o saldo negativo do ano caiu para R$ 797,489 milhões. Somente no dia 31, o resultado foi positivo em R$ 48,207 milhões. A balança de capital externo na Bolsa paulista voltou a ficar positiva, depois de ter interrompido, na segunda-feira passada, uma trajetória que já acumulava sete pregões de entrada líquida de recursos - desde o dia 19. Na terça-feira (31 de outubro), o Índice Bovespa encerrou o dia em alta de 0,93%, a 39.262,8 pontos, com movimentação financeira de R$ 2,279 bilhões. Em outubro, o índice registrou avanço de 7,72%, com ganho de 17,36% em todo o ano de 2006.