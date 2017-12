Bovespa fecha quase estável, em dia de volume fraco No fim de um dia de poucos negócios na Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) registrou alta de 0,03%, para 37.367 pontos. O dia foi de curtas oscilações (mínima de¨-0,45% e máxima de +0,65%) e de baixo volume financeiro na bolsa paulista, refletindo o feriado do Dia da Independência nos EUA. O volume, que atingiu apenas R$ 1,07 bilhão, foi prejudicado pela ausência dos investidores estrangeiros, que respondem por 70% dos negócios com papéis de empresas brasileiras, incluindo a atuação direta na Bovespa e as transações com ADRs (recibos negociados nos EUA) em Nova York. A agenda doméstica inexpressiva também contribuiu para o marasmo nos negócios. A partir de amanhã, com o retorno do feriado nos EUA, é que a semana começa para valer. Há forte expectativa com a divulgação do relatório de emprego norte-americano na sexta-feira. Se o número de vagas criadas nos EUA ficar abaixo dos 170 mil postos de trabalho previstos pelos analistas, será mais um sinal de que a economia nos EUA está desacelerando e isso pode ter efeito positivo nos negócios. Mas se ficar acima do número esperado, a reação dos investidores pode ser negativa, pois estará sugerindo que a economia segue aquecida.