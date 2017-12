Bovespa fechará às 15h para jogos do Brasil dias 13 e 22 A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) informou hoje os horários de funcionamento para os dias de jogos do Brasil na Copa. Nos dias 13 e 22 de junho, o pregão eletrônico funcionará das 10h às 15h. O leilão de pré-abertura será das 9h45 às 10h, e o call de fechamento, das 14h55 às 15h. Não haverá after market (pregão fora do horário regular) nesses dias.