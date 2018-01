Bovespa fica na defensiva com reunião sobre juro nos EUA A Bolsa de Valores de São Paulo começou o pregão de hoje na defensiva, à espera da decisão do comitê de mercado aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre a política de juros no país (prevista para ser anunciada às 17h15) e tendo como trava o vencimento dos contratos futuros de Ibovespa, amanhã, na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Esses dois eventos devem dar o tom dos negócios hoje, mas o clima na Bolsa paulista continua positivo. Ontem, a Bolsa bateu novo recorde de fechamento, em 43.297,1 pontos. Hoje o índice Bovespa abriu em baixa e caía 0,44% às 11h16, a 43.105 pontos. Para muitos analistas, o vencimento de Ibovespa futuro amanhã pode ser o último grande evento da Bovespa este ano, mesmo tendo ainda pela frente o exercício de opções sobre ações na próxima segunda, dia 18. "Passado o vencimento de índice futuro, os investidores vão querer colocar os bônus no bolso. O rali de Natal já foi. Quem tinha de fazer alguma coisa já fez", afirma um player, acrescentando que o mercado está muito menos ansioso em relação ao próximo ano pelo fato de o ambiente interno e externo estar tranqüilo. Em relação aos juros nos EUA, o mercado mantém a aposta majoritária em manutenção da taxa no nível de 5,25% ao ano. O que poderá mexer com os preços dos ativos é o comunicado do Fed que acompanha a decisão. Os investidores já teriam precificado uma preocupação do Fomc com a inflação. A surpresa positiva seria se o Fed apresentasse um documento light em relação à inflação, o que poderia repercutir bem nos mercados globais. Se o documento do BC americano falar em desaquecimento econômico, a reação do mercado tende a ser negativa, diz um analista ouvido pela Agência Estado. Na Bovespa, as ações da CSN devem continuar reagindo à guerra de ofertas pela Corus. Ontem, CSN ON caiu 2,32%, liderando as perdas do Ibovespa. Os papéis podem repercutir a notícia da imprensa indiana de que siderúrgica Tata Steel pode contra-atacar novamente e fazer outra oferta pela Corus, depois que a CSN melhorou sua proposta para US$ 9,57 bilhões (515 pence por ação) pela anglo-holandesa, segundo a imprensa indiana. O receio dos investidores é de que a CSN fique muito endividada com uma possível aquisição desse porte. Nas mesas de operações, há quem diga que essa guerra de ofertas pode chegar 600 pence por ação da Corus.