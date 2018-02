Bovespa fica volátil após ata do BC americano O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, reduziu levemente a queda após a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), quando foi mantida inalterada a taxa básica de juros americana em 5,25% ao ano. A Bovespa, que operava em baixa, apresentou volatilidade por volta das 15 horas, quando foi divulgada a ata. Primeiro, reduziu a queda para -0,31%, mas às 15h35 recuava 0,56%, para 36.170 pontos. O mercado de câmbio também mostrou volatilidade: o dólar negociado à vista na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) interrompeu a queda e voltou a subir após divulgação da ata. Às 15h09, a moeda era negociada a R$ 2,141, com alta de 0,05%. Mas, na seqüência, o dólar à vista voltou a cair na BM&F. Às 15h38, a moeda era cotada a R$ 2,1365, com perda de 0,16%. Neste mesmo horário, o dólar comercial recuava 0,14%, a R$ 2,137, no mercado interbancário, na menor cotação do dia até então.