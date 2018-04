Bovespa funcionará das 11h às 18h a partir de 6/11 O pregão regular da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) será realizado das 11 horas às 18 horas a partir do dia 6 de novembro. A mudança deve-se ao início do horário de verão no Brasil, em 5 de novembro. O after market (pregão noturno) será realizado das 18h45 às 19h30. Veja os detalhes do horário de funcionamento da bolsa abaixo: 2.1.1 Pregão regular das 10h45 às 11 horas - leilão de pré-abertura - registro de ofertas para a formação do preço teórico de abertura; das 11 horas às 18 horas - sessão contínua de negociação - para todos os ativos em todos os mercados; das 17h55 às 18 horas - call de fechamento - para os ativos negociados no mercado à vista que fazem parte da carteira de qualquer um dos índices da Bovespa e para as séries de opções de maior liquidez. 2.1.2 After-Market das 18h30 às 18h45 - fase de pré-abertura; das 18h45 às 19h30 - fase de negociação. 2.1.3 Bloqueio/exercício no mercado de opções sobre ações: a) Dias anteriores ao vencimento: das 11 horas às 17 horas - bloqueio e exercício. b) Dia do vencimento: das 11 horas às 12 horas - somente bloqueio; das 12 horas às 14 horas - exercício e bloqueio. 2.1.4 Bloqueio/exercício no mercado de opções sobre índice: a) Dias anteriores ao vencimento: das 11 horas às 14 horas - bloqueio e exercício. b) Dia do vencimento: das 11 horas às 14 horas - somente bloqueio; das 14 horas às 18 horas - exercício e bloqueio. 2.1.5 Correção de operações: até as 19h30. 2.1.6 Mercado de balcão organizado das 10h45 às 11 horas - leilão de pré-abertura; das 11 horas às 18 horas - sessão contínua de negociação."