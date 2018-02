Bovespa ganha volatilidade após decisão do BC dos EUA A Bovespa entrou em forte volatilidade logo depois que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) anunciou sua decisão de manter a taxa básica de juros da economia em 5,25% ao ano. Num primeiro momento, o mercado de ações recebeu com otimismo a decisão do banco central dos EUA e as bolsas dispararam tanto em Nova York quanto em São Paulo. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, no momento do anúncio operava em alta de 0,38%, com 37.842 pontos, e chegou rapidamente a bater a pontuação máxima do dia, com 38.081 pontos (+1,02%). Após atingir a máxima, no entanto, a bolsa paulista começou a perder força até registrar uma alta de +0,08%. Nesse momento, as bolsas de Nova York já haviam invertido o sinal positivo e operavam em queda. Por volta das 15h40, o Ibovespa subia 0,24%, com 37.789 pontos, enquanto que em Nova York o índice Dow Jones caía 0,19%, o Nasdaq recuava 0,19% e o S&P 500 perdia 0,06%. "O mercado está tentando assimilar a decisão do Fed. A decisão de manter os juros era amplamente esperada. Agora, a questão é saber se a taxa vai subir ou não na próxima reunião. Pelo jeito, o mercado vai continuar dependendo dos próximos indicadores", comentou rapidamente um operador.