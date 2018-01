Bovespa inicia o dia devagar, esperando NY e Petrobras O mercado de ações brasileiro começa o pregão devagar, acompanhando o ritmo dos índices futuros em Nova York, esperando o balanço de Petrobras e refletindo também um pouco a preocupação com as pressões inflacionárias sinalizadas pelos três índices de preços divulgados hoje cedo - IPC-Fipe, IGP-M e IPCA. Às 11h12 o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o Ibovespa, perdia 0,27%, aos 40.703 pontos subia 0,10%. Nos Estados Unidos, o Nasdaq futuro subia 0,20% e o S&P 500 +0,12%, após terem encerrado o pregão do dia anterior em baixa. Como não há nenhum indicador econômico previsto para hoje nos EUA, as bolsas norte-americanas podem ficar à deriva, sem rumo. O que pode dar um norte nesta sexta-feira para o mercado em Wall Street é o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, que participa de um painel de debates sobre dinheiro e política monetária. Embora os especialistas em bolsa enxerguem como pontual o aumento da inflação captado pelos indicadores que vêm sendo divulgados recentemente, os números podem deixar o Banco Central brasileiro mais cauteloso na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) marcada para o final deste mês. O dado mais esperado do dia, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro subiu para 0,33%, dentro do esperado pelos analistas. A primeira prévia do Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M) de novembro ficou em 0,71%, superando as previsões. O resultado foi pressionado pelos preços dos produtos agrícolas. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da primeira quadrissemana do mês também veio salgado. Subiu 0,43%, perto do teto das projeções. O dia na Bovespa também é de expectativa com o balanço da Petrobras, que sai após o encerramento dos negócios. Analistas de quatro instituições financeiras ouvidos pelo AE Empresas e Setores estimam lucro líquido de R$ 7,83 bilhões para a estatal no terceiro trimestre, próximo ao recorde atual, que é de R$ 7,9 bilhões, registrado no quarto trimestre de 2005.