Bovespa inverte alta da abertura e recua 0,17% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) inverteu a tendência de alta da abertura e opera em leve baixa ao final da primeira hora de negociação. Às 10h58, o índice marcava 41.680 pontos, com recuo de 0,17%. As bolsas norte-americanas também operam em baixa, o que ajuda a influenciar o mercado brasileiro. Nos negócios com o dólar, a moeda dos EUA registra alta. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista sobe 0,78%, cotada por R$ 2,076. No mercado interbancário (balcão), o dólar avança 0,83%, a R$ 2,077.