Bovespa inverte direção e cai 0,54% O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, inverteu a direção, passando a operar em território negativo. Às 13h01, registrava desvalorização de 0,54%, a 38.038 pontos, na menor pontuação do dia do dia até o momento. O volume de negócios somava R$ 788 milhões, projetando R$ 2,75 bilhões para o final do pregão. Operadores creditavam a virada da bolsa aos movimentos técnicos relacionados ao vencimento de opções, amanhã, na bolsa. As maiores quedas de hoje estavam concentradas nas ações da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e Petrobras. A estatal petrolífera era atingida por especulações no mercado financeiro de que o preço do combustível pode cair.