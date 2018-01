Bovespa inverte e cede 0,03%; CSN cai 0,95% A Bolsa de Valores de São Paulo abriu o pregão em alta, mas já inverteu o sinal e às 11h25 operava em baixa de 0,03%. As ações da CSN são um dos destaques negativos de hoje. As corretoras Ágora e Merrill Lynch rebaixaram, entre ontem e hoje, a recomendação para as ações da siderúrgica. Em ambos os casos, o fator de pressão é a oferta, lançada pela CSN, de compra da anglo-holandesa Corus. Para o banco de investimentos Merrill Lynch, o múltiplo do negócio parece alto, em função da qualidade dos ativos da Corus. Já a Ágora, além de citar os múltiplos, comenta a possibilidade de elevação do endividamento da companhia brasileira, com aumento de sua classificação de risco.