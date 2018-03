Bovespa inverte o sinal e opera em alta O mercado acionário brasileiro apresentou melhora esta tarde, influenciado pela recuperação do índice Dow Jones e das ações da Petrobras. Às 15h11, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subia 0,38%, para 42.788 pontos, após ter atingido uma máxima de +0,43% (42.809 pontos). Em Nova York, o índice Dow Jones avançava 0,15%, por volta do horário citado. O Dow Jones tinha apresentado queda por causa do índice de preços ao produtor, divulgado hoje, que apontou inflação superior à esperada. As ações preferenciais da Petrobras, papéis de maior peso no Ibovespa, apresentam alta de 0,20%, para R$ 44,29, reagindo à devolução de parte das perdas do petróleo. O contrato de petróleo com vencimento em fevereiro negociado na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) cedia 0,51%, para US$ 50,95, depois de ter caído à mínima de US$ 50,60.