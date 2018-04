Bovespa inverte o sinal e opera em alta A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) passou a acompanhar o mercado de ações norte-americano, que opera em alta desde o fim da manhã. Às 15h48, a Bolsa tinha ganho de 0,11%, aos 49.122 pontos. Essa é a primeira vez no dia que a Bovespa passa a operar com valorização. As ações da Vivo, Perdigão, Sadia, Bradespar, Tele Celular Sul e Usiminas estavam entre os ganhos da Bolsa.