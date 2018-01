Bovespa inverte o sinal e opera em queda O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, zerou os ganhos que vinha obtendo desde o início do dia e passou a operar em queda esta tarde. Por volta das 15 horas, o índice atingiu a mínima pontuação do dia, em baixa de 0,27%, aos 45.892 pontos. A piora aconteceu também nas Bolsas de Nova York, que ampliaram suas perdas: o índice Dow Jones caía 0,28% e o Nasdaq perdia 0,87%, por volta do mesmo horário. Às 15h18, a queda do Ibovespa já era levemente menor, de 0,20%. As principais ações do índice, porém, continuam no terreno positivo: Petrobras PN sobe 0,31%, impulsionada pela valorização do petróleo nos mercados internacionais, e Vale do Rio PNA avança 0,55%. No mercado de câmbio, a moeda norte-americana apresenta volatilidade. O dólar comercial, negociado no mercado interbancário, alterna leves perdas e leves ganhos, à espera do anúncio do leilão de compra da moeda pelo Banco Central. Por volta das 15h20, a moeda era cotada a R$ 2,09, em alta de 0,05%.