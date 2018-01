Bovespa inverte o sinal e sobe 0,18% O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, inverteu o sinal e passou a operar com ganho. Às 14h55, o índice subia 0,18%, para 45.931 pontos. A mudança de tendência aconteceu apesar do desempenho das Bolsas de Nova York, que sofrem perdas hoje, após o índice Dow Jones ter fechado novamente em recorde ontem (o quarto recorde de pontos seguido). Hoje o Ibovespa já oscilou entre a mínima de -0,64% e a máxima de +0,30%. O volume é fraco, nesse dia de meio feriado de Quarta-feira de Cinzas, tendo acumulado até o horário citado o total de R$ 739 milhões. A projeção é de que termine o dia com volume de R$ 1,32 bilhão.