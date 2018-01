Bovespa inverte o sinal e sobe, puxada por Petrobras Depois de registrar fortes quedas nos dois últimos pregões, as ações preferenciais da Petrobras estão em alta nesta tarde e comandam a "virada" do Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Por volta das 16h40, o índice inverteu o sinal negativo para operar em alta, chegando a bater a máxima do dia com ganho de 0,33%, para 44.735 pontos. "Petrobras despencou nos últimos dias. Agora, está recuperando perdas e puxando o índice", comentou um operador. Às 16h56, a ação preferencial da Petrobras, papel de maior peso na carteira do Ibovespa, subia 0,76%, para R$ 45,25. O Ibovespa registrava alta de 0,26%, com 44.704 pontos. Na mínima do dia, o índice recuou 1,16%, para 44.070 pontos.