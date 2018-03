Bovespa inverte sinal e cai 0,08%, afetada por Petrobras A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) reduziu a alta e inverteu o sinal, operando no negativo. Às 13h58, o Ibovespa à vista caía 0,08% a 44.142 pontos. A máxima do dia até este horário foi de 0,83%, a 44.542 pontos. As ações da Petrobras estão puxando o Ibovespa para baixo, afetadas pelo recuo do preço do petróleo no mercado internacional. Petrobras ON caía 1,84% e Petrobras PN cedia 1,07%. O volume de negócios na Bovespa estava em R$ 1,27 bilhão, projetando para o final do dia um giro financeiro de R$ 2,98 bilhões.