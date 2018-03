Bovespa inverte sinal e cai 0,16%, aos 42.177 pontos A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) passou a acompanhar o desempenho negativo do mercado de ações em Nova York e inverteu o sinal de alta para queda. Às 15h49, a Bolsa paulista recuava 0,16% para 42.177 pontos. Segundo analistas, a baixa da Bovespa é influenciada pelas ações da Petrobras, que passaram a cair acompanhando o recuo no preço do petróleo. Às 15h47, os contratos de petróleo para fevereiro, que chegaram a cair mais de 1%, diminuíram o ritmo de baixa em Londres e Nova York (para 0,36% e 0,44%, respectivamente.