Bovespa inverte sinal e cai; dólar recua a R$ 2,170 A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) inverteu o sinal de alta. Por volta das 14 horas, o principal índice da bolsa paulista, o Ibovespa, caía 0,16%, aos 37.716 pontos. O volume financeiro projetado para o fechamento do pregão era de R$ 1,67 bilhão. No mercado de câmbio, o dólar comercial registrava queda de 0,82%, a R$ 2,170, enquanto no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana recuava 0,87%, a R$ 2,169.