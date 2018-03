Bovespa inverte sinal e passa a registrar alta A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) inverteu o sinal e avançava 0,42% às 12h06, a 44.231 pontos. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa paulista, abriu hoje o pregão em baixa e chegou a mínima de -0,50% (43.824 pontos). O volume de negócios nos primeiros 45 minutos de pregão foi de R$ 484 milhões, projetando para o final do dia R$ 4,51 bilhões. Dentre os três principais destaques de alta na Bovespa estavam as ações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Brasil Telecom e Submarino. Já do lado das baixas, estavam Transmissão Energia Elétrica Paulista, Light e Sabesp.