Bovespa inverte sinal e recua 0,14% Acompanhando o mercado acionário de Nova York, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), virou o sinal por volta das 16 horas e passou a operar em queda. Às 16h02, o índice recuava 0,14%, para 37.546 pontos, na mínima do dia até então. Pouco antes, o índice Dow Jones, de Nova York, havia invertido e sinal e passado a operar com desvalorização. Às 16h07, estava em -0,57%. O S&P-500 também inverteu o sinal e operava, no mesmo horário, em baixa de 0,05%. O Nasdaq, contudo, ainda segura a alta, em +0,33%, apesar de esta ser também sua mínima do dia.