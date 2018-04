Bovespa inverte sinal e registra alta de 0,04% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) inverteu o sinal e passou a operar em alta, acompanhando o leve ganho do mercado de ações nos Estados Unidos. Às 12h39 (de Brasília), a Bovespa subia 0,04%, aos 49.425 pontos, impulsionada pelas ações de Braskem (+2,34%), Eletropaulo (+1,81%), Votorantim Celulose e Papel (+1,38%) e Companhia Siderúrgica Nacional (+1,52%). Do lado oposto, caíam Perdigão (-2,52%), Brasil Telecom Participações (-1,88%) e Tele Norte Leste (-1,57%). No horário citado, o índice Dow Jones, em Nova York, tinha valorização de 0,05%, o Nasdaq subia 0,12% e o S&P 500 estava em +0,06%. No câmbio, o dólar comercial era negociado a R$ 2,023 (-0,20%) e o dólar à vista na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) também valia R$ 2,023 (-0,15%).