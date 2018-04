Bovespa inverte sinal e registra leve valorização O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o Ibovespa, abandona o campo negativo e passa a operar em alta, na contramão do mercado de ações norte-americano. Às 12h50, o Ibovespa tinha leve ganho de 0,09%, aos 48.754 pontos. Na mínima, o índice à vista recuou 1,63% e na máxima chegou a +0,09%. Dentre os destaques de alta da Bovespa estão Cesp, Klabin, Gerdau e Brasil Telecom. Já do lado oposto, América Latina Logística, Net e Vale. As ações de maior peso na Bolsa também operavam em baixa. O papel preferencial de Petrobras caía 1,12%, enquanto a ação ordinária (ON) perdia 1,32%, em reação à desvalorização de mais de 2% no preço do petróleo em Nova York. Vale preferencial classe A (PNA) tinha desvalorização de 0,97%.