Bovespa lídera ranking de aplicações; poupança na lanterna Pelo quarto ano consecutivo, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) foi a melhor aplicação, com valorização de 32,93% em 2006. O ganho foi impulsionado sobretudo do cenário externo: o aquecimento da economia mundial, que favoreceu empresas de alguns setores, e a sobra de dólares levaram os investidores às bolsas do mundo inteiro. No ranking nacional, os fundos multimercado, que atuam principalmente em bolsa e contratos de câmbio e juros, ficaram em segundo lugar, com rendimento líquido de 16,62% até o dia 22. O ouro ocupa o terceiro lugar, com valorização de 12,69%, seguido de perto pelas aplicações remuneradas por juros, com destaque para fundos de renda fixa, com rendimento médio líquido de 12,31%. E o dólar ocupa o último lugar, com queda de 8,13%. A inflação no ano medida pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) foi de 3,83%. O bom momento da bolsa nos últimos quatro anos, com alta de 294,69%, coincide com o período do primeiro mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas "o pano de fundo do avanço nos pregões foi o cenário externo", explica o economista-chefe e sócio da Gap Asset Management, Alexandre Maia. "O governo de Lula não passou por nenhuma crise externa, só teve vento a favor", diz o administrador de investimentos, Fábio Colombo. Os fatores que impulsionaram as cotações citados pelos analistas foram o crescimento mundial médio robusto no ano, na casa dos 5%, o avanço na casa dos 9% a 10% ao ano da China e outros países asiáticos, a inflação mais baixa nos países e a liquidez abundante, ou seja, a sobra de dólares que acaba sendo atraída para as bolsas. As bolsas subiram de forma expressiva ao redor do mundo em 2006: entre os países emergentes, as altas, até quinta feira, eram de 92,5% na China, 66,2% na Rússia, 47,3% na Índia, 47,1% no México e 34,5% em Hong Kong. A bolsa de Nova York subiu 16,7% (Dow Jones) e a da Alemanha, 22,2%. Internamente, o fator negativo à bolsa representado pelo baixo desempenho da economia, com previsão de crescimento reduzida a 2,7%, foi compensado por outros positivos. Favoreceu também a Bovespa o fato de o governo ter aproveitado o boom global para fazer uma "faxina externa", com recompra de dívida aumento das reservas. Apesar da queda dos juros em 2006 - a taxa básica de juro (Selic) saiu de 18% ao ano em janeiro para 13,25% -, o retorno na renda fixa foi "espetacular" em 2006, afirma Colombo. Confrontada com a inflação do ano de 3,83% ( IGP-M), a rentabilidade líquida média na casa dos 12% oferecida por essas aplicações representou ganho real próximo de 8%. Poupança A caderneta de poupança figura no ranking do ano na última posição entre as aplicações de renda fixa, com rendimento de 8,33% no ano e ganho real de 4,33% acima da inflação. A aplicação só ganhou força ante as demais opções de renda fixa a partir do meio ano, quando os fundos de investimento passaram a ter a rentabilidade afetada pela aceleração do corte da taxa básica de juros enquanto a caderneta manteve seu rendimento. A queda de juros trouxe destaque também para os fundos multimercado. "O gestor aplica onde detecta oportunidades em principalmente três mercados, os de bolsa, dólar e juros", explica Maia. Da captação líquida total (depósitos menos saques) de R$ 65,3 bilhões pelos fundos em 2006, R$ 53,15 bilhões foram atraídos pelos fundos multimercado, segundo a Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid).