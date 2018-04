Bovespa mantém alta e opera em nível recorde histórico Pela primeira vez na história, a Bovespa está operando acima dos 47 mil pontos. Logo na abertura, a Bolsa já mostrou que quer subir, atingindo a marca inédita. Na máxima de hoje até as 11h40, o índice à vista (Ibovespa) cravou 47.239 pontos, alta de 1,27%, influenciado pelo tom positivo nas bolsas norte-americanas e asiáticas. Às 11h49, o Ibovespa subia 0,99% a 47.110 pontos. O payroll favorável divulgado sexta-feira nos EUA (foram criadas 180 mil vagas em março) levou os investidores a esperar que a taxa de juro norte-americana se mantenha estável por mais tempo. O risco Brasil cravou hoje novas mínimas históricas - recuava 8 pontos, para inéditos 156 pontos- base no final da manhã - o que é mais uma boa notícia. A avaliação nas mesas de renda variável é de que a Bovespa agora caminha rumo aos 52 mil pontos, mas não será em linha reta. Até alcançar essa marca, o mercado brasileiro de ações deve viver muitos momentos de volatilidade, influenciada, principalmente, pelo humor externo. Os destaques de alta na Bovespa hoje são as ações do setor de telecomunicações. As ações ordinárias de Telemar subiam 4,18% e as preferenciais +2,39%. Brasil Telecom Part. PN avançava 2,10%, reagindo a notícia divulgada na coluna Radar, da revista Veja, afirmando que o governo deu o sinal verde para a fusão entre ambas as companhias. As ações da Arcelor Brasil também registravam alta expressiva, de 2,99%, se ajustando ao novo valor da oferta pública pelas ações feitas pela Mittal Arcelor, seguindo determinação da CVM.