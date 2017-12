Bovespa mantém tendência negativa e cai 2,01% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em forte queda nesta manhã, dando continuidade ao movimento de baixa de ontem e acompanhando a abertura negativa das bolsas americanas hoje. Os investidores continuam cautelosos com o rumo da inflação e dos juros nos Estados Unidos e na Europa. Às 11h24, o Índice Bovespa, o mais importante da bolsa, tinha 37.376 pontos, com queda de 2,01%. O mercado de câmbio também mostra um desempenho mais tenso. O dólar comercial (mercado de balcão) subia 1,05%, valendo R$ 2,299 na cotação de venda. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista avançava 0,44%, a R$ 2,300.