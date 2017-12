Bovespa mantém tom positivo e sobe 0,68%; dólar cai A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta moderada nesta sexta-feira, aproveitando o clima positivo no mercado norte-americano. Às 12h03m, o Índice Bovespa, o mais importante da bolsa brasileira, marcava 37.824 pontos, com alta de 0,68%. Apesar da manutenção da cautela, os mercados reagiram bem aos números do índice de preços dos gastos de consumo (PCE) nos Estados Unidos. O núcleo do índice ficou em 0,2%, dentro do estimado por analistas. Causou algum desconforto, porém, a taxa de 2,1% do índice anualizado, que ficou acima dos 2% considerados confortáveis pelo Federal Reserve, o banco central dos EUA. O dólar à vista era negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) a R$ 2,268, com queda de 0,98%. O dólar comercial (mercado de balcão) recuava 1,18% no mesmo horário, cotado a R$ 2,267.