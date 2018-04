Bovespa: negócios com Arcelor Brasil reabrem às 12h05 A Bolsa de Valores de São Paulo informa que os negócios com as ações da Arcelor Brasil serão reabertos a partir das 12h05, uma vez que a empresa divulgou fato relevante sobre a oferta pública de ações que a Arcelor Mittal fará pelos papéis da companhia em circulação no mercado.