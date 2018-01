Bovespa opera com leve ganho com Gol e TAM A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em leve alta nesta sexta-feira. Em Nova York, o mercado de ações também registra ganhos moderados. Os mercados reagem aos dados divulgados mais cedo nos Estados Unidos, que sugeriram aquecimento da economia do país. O indicador de renda pessoal assim como os gastos com consumo em fevereiro nos EUA cresceram 0,6%, superando as estimativas dos economistas de aumento de 0,3%, o que sugere aquecimento da economia. O núcleo do índice de preços de gastos com consumo, que exclui alimentos e energia, subiu 0,3% na comparação com janeiro, acima da projeção de alta de 0,2%. Na Bovespa, as quatro principais ações que operavam no azul, por volta das 11 horas, eram Gol (+6,27%), TAM (+4,86%), Souza Cruz (+4,22%) e Ipiranga (+3,63%). Naquele horário, a bolsa paulista avançava 0,67%, aos 45.659 pontos. Do lado oposto, recuavam Celesc (-2,36%), Cesp (-0,52%), Pão de Açúcar (-0,42%) e Sabesp (-0,26%). As ações da Friboi também caem pelo segundo pregão seguido. A perda de hoje é de 1,29%. Ontem, na estréia, os papéis despencaram 12,50%. Já as ações de maior peso da Bovespa operavam com leve valorização: Petrobras (+0,11%) e Vale do Rio Doce (+0,16%).