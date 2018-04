Bovespa opera de lado com vencimento de opções Dia de vencimento de opções sobre ações na Bolsa de Valores de São Paulo é sinônimo de pregão com o índice Ibovespa de lado. O giro do exercício está em R$ 600 milhões e as operações à vista somam R$ 670 milhões. Às 12h42, o principal índice da Bolsa subia 0,08% a 38.881 pontos. Segundo operadores, os principais giros do exercício tendem a ficar em Telemar PN a R$ 32,00; Vale PNA a R$ 44,00 e Petrobras PN a R$ 42,00. Por volta das 12h20, a tele avançava 0,94%, para R$ 32,20, com giro de R$ 48,6 milhões. A mineradora operava estável a R$ 43,84 e movimentava R$ 74,9 milhões; e a petrolífera recuava 0,41%, para R$ 41,48, com R$ 138,8 milhões negociados. Operadores seguem aguardando um desfecho do negócio Vale-Inco, depois que a mineradora brasileira prorrogou o fim do prazo de sua oferta até a próxima segunda-feira. Nesta tarde, executivos da Vale conversarão com analistas e a imprensa em Nova York, por conta do "CVRD Day at NYSE". Em seu segundo dia de negociação, as units da Santos Brasil operam em queda, de 0,61%, cotadas a R$ 24,60, mas ainda acima do valor fixado nas ofertas de lançamento (R$ 23,00). Já Klabin Segall ON prossegue em queda e hoje perde mais 1,77%, para R$ 13,85. TIM PN subia 2,66%; Sabesp ON + 1,42%; Telesp PN + 1,17%. Entre as quedas, apareciam: Comgás PNA -2,82%; BRT par ON -2,76%; ALL units -1,17%. Todos esses papéis operam com bastante volatilidade.