Bovespa opera em alta após anúncio da S&P A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) inverteu o sinal e passou a operar em alta depois que a agência de classificação de risco Standard & Poor's revisou sua perspectiva para os ratings da dívida de longo prazo do Brasil de "estável" para "positiva". A bolsa paulista já vinha reduzindo as perdas e, com o anúncio da agência de análise de risco, entrou em terreno positivo. O mercado de ações, no entanto, está volátil, principalmente por causa da queda dos preços do petróleo, que jogam para baixo as ações da Petrobras, aquelas de maior peso no Ibovespa. Com os papéis da estatal em queda, a bolsa tem dificuldades de se manter em alta. Por volta das 17 horas, o Ibovespa estava praticamente estável, em ligeira alta de 0,03%, com 41.581 pontos. O índice já oscilou hoje entre a máxima de +0,63% e a mínima de -0,63%. Já a Petrobras PN registrava baixa de 0,50%. O volume financeiro da bolsa paulista está em R$ 2,430 bilhões.