Bovespa opera em alta, com valorização do petróleo O mercado acionário brasileiro abriu os negócios em baixa, mas opera essa tarde em leve alta, ajudado pela valorização do petróleo nos mercados internacionais. Às 16h23, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subia 0,12%, a 44.867 pontos. Hoje o índice já oscilou entre a mínima de -0,49% e a máxima de +0,87%. No mesmo horário, o preço do barril de petróleo subia 0,79% em Nova York, para US$ 57,75 (o contrato para entrega em março). Em reação à alta da commodity, a ação preferencial da Petrobras, papel de maior peso no Ibovespa, avançava 0,24%, para R$ 46,85.