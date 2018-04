Bovespa opera em alta de 1% e bate novo recorde A Bolsa de Valores de São Paulo continua no terreno positivo nesta tarde e bateu mais um recorde. O Ibovespa, principal índice, atingiu os 47.855 pontos, por volta das 15h15, em alta de 1,07%. Essa pontuação é a nova máxima histórica do índice durante um pregão (intraday). O recorde de pontos intraday já havia sido batido hoje, pela manhã. Antes disso, o recorde registrado era de ontem, quando o Ibovespa, na máxima do dia, chegou aos 47.389 pontos. A ação preferencial (PN, sem direito a voto) da Petrobras, papel de maior peso no Ibovespa, operava na cotação máxima do dia no horário citado, ajudando a elevar a pontuação do índice. A ação subia 2,40%, para R$ 47,82.