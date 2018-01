Bovespa opera em queda, prejudicada por Bolsas de NY A Bolsa de Valores de São Paulo não resistiu à abertura em baixa dos negócios nas Bolsas de Nova York e inverteu o sinal esta tarde, passando a operar em queda. Às 13h25, o Ibovespa, principal índice, cedia 0,57%, aos 46.187 pontos, depois de já ter atingido perdas de 0,72%. No horário citado, o índice Dow Jones, o mais tradicional de Wall Street, recuava 0,25%. O Nasdaq, da Bolsa eletrônica, tinha decréscimo de 0,32%. O início ruim dos negócios em Nova York serviu de impulso para que os investidores vendessem ações na Bovespa para embolsarem os lucros dos últimos dois dias, quando a Bolsa paulista registrou recordes de fechamento. Mesmo assim, a principal ação do Ibovespa, Petrobras PN, registra forte alta, beneficiada pela valorização do petróleo nos mercados internacionais. O papel subia 1,22%, para R$ 45,60, enquanto a commodity avançava 0,90% em Nova York, para US$ 61,50 por barril.