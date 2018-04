Bovespa opera estável; Telemar sobe mais de 8% A Bolsa de Valores de São Paulo está assistindo a uma briga entre "comprados" e "vendidos". Por volta do meio-dia, o índice Bovespa virou e passou a cair, pressionado por uma piora nas quedas das Bolsas dos Estados Unidos. A mínima na Bovespa chegou a -0,19% (47.084 pontos). Os índices de ações em Nova York já estavam em baixa durante boa parte da manhã, mas o índice da Bolsa brasileira conseguia se sustentar, na alta forte das ações da Telemar e também da Vale do Rio Doce. Às 12h30, a briga mostrava força, com o Ibovespa estável, a 47.175 pontos. Em Nova York, segundo a agência Dow Jones, a cautela dos investidores antes da divulgação da ata da última reunião do banco central americano, às 15h (de Brasília) e da fala do presidente do Fed, Ben Bernanke, prevista para as 14 horas (de Brasília), pressionam as bolsas norte-americanas. Também pesa sobre o Ibovespa a seqüência de quatro recordes de alta no fechamento. Entretanto, a alta de Telemar PN (preferenciais) é muito forte, e cravava valorização de 8,11% por volta das 12h30. O volume financeiro é o segundo maior do dia, com R$ 244 milhões. A tendência é que a bolsa perca forças se o mesmo ocorrer com Telemar. Outro alento é Vale do Rio Doce, que gira R$ 229 milhões, e sobe 1,34%.