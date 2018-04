Bovespa opera quase estável; Perdigão busca os R$ 25 A sexta-feira está movimentada na Bolsa de Valores de São Paulo, que recebe sua quarta estréia da semana. Os papéis de Terna têm alta e giro financeiro fortes. Outro destaque em volume são as ações da Perdigão, após o período de formação de ofertas de sua venda primária de ações. As ações da Vivo também têm bastante negócios, após a empresa divulgar balanço. O índice Bovespa subia 0,04% a 39.660 pontos às 12h54, com volume financeiro de R$ 1 bilhão. O projetado para o final do dia alcança R$ 2,3 bilhões. O giro de negócios da estreante Terna está em R$ 160 milhões e parece ter acalmado um pouco. O papel valoriza 10%, para R$ 23,10. CTEEP PN tem alta de 4,51% e continua acompanhando a performance da Terna, empresa que tem perfil bastante semelhante ao seu no setor elétrico. Petrobras movimenta R$ 73 milhões e Vale PNA, R$ 54 milhões. Perdigão ON gira R$ 54,8 milhões e cai 1,38%, para R$ 25,05 _ hoje a companhia divulgou o preço de sua oferta, que saiu a R$ 25,00, conforme o esperado, e as cotações apenas buscam este patamar. No mercado, comenta-se que todos os acionistas da Perdigão teriam acompanhado a subscrição até o limite permitido, para não serem diluídos. A única exceção teria sido Weg Participações, que detém fatia de 5,43% e não participou da operação. Confirmadas essas movimentações, novos investidores teriam absorvido um pouco mais da metade da oferta, que somou R$ 800 milhões. Sadia cai 1,41% e alguns operadores associam a movimentação a operações de players que necessitam fazer dinheiro para pagar a fatia adquirida na colocação de Perdigão. Vivo sobe 6,48% e segue liderando o Ibovespa. A empresa apresentou balanço que foi bem recebido pelo mercado. A performance ajudou a impulsionar os papéis da TIM, que têm ganho de 2,46%, agora com boas perspectivas também para o balanço desta empresa.