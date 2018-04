Bovespa oscila e investidor aproveita para retirar lucro Depois de bater recordes atrás de recordes nos últimos três pregões, a tentação dos investidores para embolsar parte dos lucros dos últimos dias, a chamada realização de lucros, é grande. Neste mês, o ganho acumulado é de 2,2%, e no período de 30 dias sobe para 6,17%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em leve alta, mas caía 0,06%, aos 46.828 pontos. O desempenho do mercado de ações hoje está atrelado às bolsas norte-americanas, que operam próximo à estabilidade, diante da expectativa de uma temporada de balanços fracos e da divulgação amanhã da ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que manteve os juros norte-americanos em 5,25% ao ano. O Risco Brasil, que ontem fechou em seu menor nível da história (156 pontos), ajudando a Bolsa a estabelecer mais um recorde registrado durante o dia (47.239 pontos) e de fechamento (46.854 pontos) mostra estabilidade nesta terça-feira. A avaliação dos analistas é de que o cenário segue positivo para ativos de risco. "Para a Bolsa, notícias neutras já são positivas", diz um operador. Telefonia brasileira Os investidores seguem na expectativa de que o governo anuncie alguma mudança na regulamentação do setor de telefonia de forma a permitir a fusão de operadoras, o que beneficiaria Telemar e Brasil Telecom. Ontem, os papéis das empresas de telefonia lideraram a lista de maiores altas do pregão reagindo a rumores de que o governo teria dado o sinal verde para a fusão entre Telemar e Brasil Telecom.