Bovespa oscila e volta a operar em baixa O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, tem alternado ganhos e perdas esta tarde, acompanhando o desempenho do mercado acionário dos Estados Unidos, embora sem se afastar muito da estabilidade. Por volta das 15h30, o índice recuava 0,28%, aos 43.169 pontos. Enquanto isso, o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, subia apenas 0,07% e o Nasdaq, da Bolsa eletrônica, tinha alta de 0,06%. As ações de mineradoras e siderúrgicas, contudo, mantêm-se em alta, embora abaixo das cotações máximas do dia, beneficiadas pela valorização dos metais. Vale do Rio Doce PNA avançava 1,35%, Usiminas PNA ganhava 1,13% e CSN ON tinha elevação de 2,26%. Petrobras PN, o papel mais importante do Ibovespa, operava em baixa de 1,09%, prejudicada pelas perdas do petróleo nos mercados internacionais.