Bovespa oscila, mas bate recorde pela 10ª vez no ano Os mercados locais operaram na expectativa da reunião do Federal Reserve (FED), que aumentou o juro básico americano em 0,25 ponto porcentual. Depois de oscilar muito, o Ibovespa fechou em alta de 0,37%, no décimo recorde mensal de pontuação (38.382). O dólar caiu de novo, desta vez 0,05%, para R$ 2,215, enquanto o paralelo ficou estável em R$ 2,46. Os juros futuros projetaram ligeira queda, o A-Bond perdeu 0,14%, vendido com ágio de 9,60%, e o risco país ficou estável em 262 pontos. Em apenas 45 minutos, entre o comunicado do FED e o encerramento do pregão, a Bolsa paulista girou cerca de R$ 1 bilhão. O volume financeiro foi de R$ 3,038 bilhões. A Bovespa fechou janeiro com valorização de 14,73%. "O fluxo de investimento está muito forte no Brasil", comentou um operador. "É difícil brigar contra essa realidade. E os juros nos EUA ficaram dentro do esperado. Por enquanto, não parece haver risco de interrupção no fluxo estrangeiro". Até o dia 26, o saldo líquido de capital estrangeiro na Bovespa era positivo em R$ 1,781 bilhão. Outro operador afirmou que "está entrando muito dinheiro de estrangeiros, mas já saiu bastante de pessoa física. Se essa equação se inverter, a Bolsa vai experimentar uma realização de lucros forte". As maiores altas foram de Embraer ON (5,29%), Embraer PN (4,78%) e Itaubanco PN (3,30%). As maiores quedas foram de Cesp PN (4,61%), Embratel Par PN (4,26%) e Tele Leste Celular PN (3,68%). A taxa média do dólar (ptax) de venda fechou acima do comercial, em R$ 2,216, em alta de 0,20%. Isso demonstra que os "comprados" em dólar futuro voltaram a atuar com força com o objetivo de reduzir perdas recentes acumuladas. A ptax de venda será usada hoje para a liquidação dos contratos de dólar fevereiro na BM&F. Dos 13 contratos futuros negociados, 10 projetaram queda.