Bovespa passa a operar em alta com melhora em NY A Bovespa inverteu o sinal nesta tarde e passou a operar em alta. Chegou a atingir a máxima pontuação do dia, com 38.872 pontos (+1,01%), mas por volta das 16 horas subia 0,37%, com 35.643 pontos. A bolsa paulista acompanha a melhora dos mercados de ações em Nova York, onde o índice Dow Jones e o Nasdaq, da Bolsa eletrônica, registram alta de 0,07% e o S&P 500 sobe 0,23%. O volume financeiro na Bovespa registra R$ 1,669 bilhão.