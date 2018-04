Bovespa passa a operar em baixa A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abandonou o campo positivo verificado na abertura do pregão e passou a operar em queda. A Bolsa segue na contramão do mercado de ações de Nova York, onde o índice Dow Jones subia 0,37% e o S&P registrava ganho de 0,15%. Já o Nasdaq, das ações de tecnologia, recuava 0,17%. A Bovespa caía 0,33%, aos 48.758 pontos, às 14 horas. Mais cedo, a Bolsa atingiu a novo recorde diário aos 49.156 pontos, com ganho de 0,48%, na máxima. Na mínima, a Bovespa registrou baixa de 0,34%, aos 48.753 pontos.