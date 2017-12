Bovespa passa a operar em baixa; dólar segue em queda O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) mudou de direção e, às 14h48, operava em leve baixa de 0,11%. O volume de negócios somava R$ 821 milhões, projetando R$ 1,62 bilhão para o fim do pregão. No câmbio, o dólar comercial era cotado a R$ 2,137, exibindo queda de 0,09% em relação ao valor do fechamento na sexta-feira.